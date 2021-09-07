Після реконструкції відкрили приймальне відділення в одеській лікарні №10, - ОДА. ФОТОрепортаж

Приймальне відділення Міської клінічної лікарні №10 відкрили в Одесі після реконструкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

На реконструкцію в рамках президентської програми "Велике будівництво" витратили 16 млн грн з держбюджету і 40 млн грн з міського.

За ці кошти не тільки виконали перепланування і відремонтували відділення, але і придбали сучасне медичне обладнання.

"За кошти держбюджету придбані комп'ютерний томограф Hitachi. Також у лікарню придбали монітори пацієнта, рентгенологічний апарат, ультразвукову систему, апарати ШВЛ. Очікується додаткова поставка ангіографа, магнітно-резонансного томографа та ендоскопічного обладнання", - розповів перший заступник голови обласної адміністрації Борис Волошенков.

У ході перепланування для приймального відділення розробили оптимальні клінічні маршрути пацієнтів і систему поділу за трьома лініями: "червоний коридор" - ургентні пацієнти, "жовтий коридор" - невідкладні пацієнти, "зелений коридор" - пацієнти, які отримують планову (амбулаторну) медичну допомогу.

В ОДА зазначили, що така система дозволяє впорядкувати і прискорити отримання медичної допомоги як ургентним пацієнтам, так і тим хворим, які надходять в плановому порядку. Крім того, у відділенні обладнали дві операційні зали, діагностичний блок з томографічною, рентгенологічною та УЗД-діагностикою, ізолятор для хворих із симптомами інфекційних захворювань і палати інтенсивної терапії. Також є цілодобова рецепція і кол-центр з можливістю електронного запису.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що за програмою "Велике будівництво" в кожній області України з'являться лікарні нового формату, що відповідають рівню провідних європейських клінік.

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