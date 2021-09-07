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Усі обіймаються та обмінюються люб'язностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня. ФОТОрепортаж

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7 вересня відбулося перше пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради поточного скликання. Депутати затвердили порядок денний сесії і прийняли низку законів. Крім того, присягу народного депутата прийняв "слуга народу" Антон Швачко.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Нардепи, які повернулися після канікул, не приховували радості від зустрічей, охоче обмінюючись рукостисканнями та обіймами.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 01
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 02
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 03

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Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 04
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 05
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 06

На час виконання гімну всі споважніли, а деякі навіть підспівували (без масок було особливо помітно).

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 07

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Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 08
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 09
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 10
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 11

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Ще одна серйозна тема - чергова хвиля репресій в окупованому Криму. Нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз закликав депутатів підтримати постанову про звільнення кримських татар, затриманих за участь у Кримській платформі.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 12
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 13

Дехто під час доповіді Чийгоза щось вирішував зі спікером парламенту Дмитром Разумковим.

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Втім, у депутатів було достатньо тем і часу, щоб поспілкуватися один з одним.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 14

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко шепочеться з однопартійцем.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 15

"Слуга народу" Микола Тищенко, мабуть, піклується про свіжість подиху.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 16

Депутати з Харкова Юлія Світлична та Олександр Фельдман.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 17

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Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 18

Голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 19

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко задумливий, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - веселий.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 20

Разумков слухає нардепів Ярослава Юрчишина та Ярослава Залізняка, але допомогти, мабуть, не може.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 21

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 22

Читайте також: Рада хоче встановити нові правила держзамовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 23
Фото: Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    все про народ думають та дбають...
  • Alexandr Mamon
    Ничтожества...
  • Anatoliy A 006b9dda
    Цирк высооплачиваемых воров-уродов
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