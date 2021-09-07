Усі обіймаються та обмінюються люб'язностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня. ФОТОрепортаж
Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Нардепи, які повернулися після канікул, не приховували радості від зустрічей, охоче обмінюючись рукостисканнями та обіймами.
На час виконання гімну всі споважніли, а деякі навіть підспівували (без масок було особливо помітно).
Ще одна серйозна тема - чергова хвиля репресій в окупованому Криму. Нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз закликав депутатів підтримати постанову про звільнення кримських татар, затриманих за участь у Кримській платформі.
Дехто під час доповіді Чийгоза щось вирішував зі спікером парламенту Дмитром Разумковим.
Втім, у депутатів було достатньо тем і часу, щоб поспілкуватися один з одним.
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко шепочеться з однопартійцем.
"Слуга народу" Микола Тищенко, мабуть, піклується про свіжість подиху.
Депутати з Харкова Юлія Світлична та Олександр Фельдман.
Голова партії "Голос" Кіра Рудик.
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко задумливий, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - веселий.
Разумков слухає нардепів Ярослава Юрчишина та Ярослава Залізняка, але допомогти, мабуть, не може.