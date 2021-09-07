Мер Вознесенська Величко потрапив у ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО

Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 32-річний мер Вознесенська Миколаївської області Євген Величко, зіткнувся з пасажирським автобусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, ДТП сталася вранці 7 вересня на перетині вулиць Берегового і Черняховського у Вознесенську.

У підсумку травмувався сам Величко, водій автобуса, а його пасажири - діти - не постраждали.

"Під час встановлення обставин ДТП стало відомо, що в салоні автобуса перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі. За попередньою інформацією, з дітьми все в порядку.

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Подія кваліфіковані за ознаками ч. 1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.





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