Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів. ФОТО
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Четверо з них отруїлися чадним газом, ще двоє - порізалися, коли намагалися вибратися з палаючої будівлі через вікно.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі гуртожитку Уманського національного університету садівництва.
Рятувальники за допомогою автодрабин евакуювали 20 осіб.
"Постраждали шість осіб. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу в Уманській центральній лікарні. Двоє неповнолітніх отримали травми склом, коли під час пожежі на першому поверсі намагалися вибратися на вулицю через вікно", - повідомили в поліції Черкаської області.
Наразі пожежу вже погасили.