В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску. ФОТО

У вівторок, 7 вересня, на Тверській в одному із супермаркетів стався конфлікт між покупцями. Один зробив зауваження другому за відсутність захисної маски на обличчі, перепалка продовжилася на вулиці, де один чоловік вистрелив у другого.