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В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску. ФОТО

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У вівторок, 7 вересня, на Тверській в одному із супермаркетів стався конфлікт між покупцями. Один зробив зауваження другому за відсутність захисної маски на обличчі, перепалка продовжилася на вулиці, де один чоловік вистрелив у другого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Информатор.

За даними видання, інцидент стався приблизно о 20:30.

За інформацією джерел видання, потерпілий зазнав травми під правим оком. Стрільцем виявився 43-річний місцевий житель, крім пістолета, при собі в нього був газовий балончик та електрошокер. Нападника затримали і доставили у відділення поліції.

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В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску 01
В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску 02
Фото: Інформатор

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Топ коментарі

  • Сергей Ф.
    это шо за райончик такой в Днепре, где люди вечером за хлебушком без травмата, шокера и газбалона не выходят?! В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску - Цензор.НЕТ 7741
  • Вал Кочин
    Це доводить тільки те, що ковідодебіли реально дебіли...
  • sulima ivan
    Чим більше буде озброєних людей на вулицях, тим меньше буде бикування рогатого. бухового бидла.
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