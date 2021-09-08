В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску. ФОТО
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У вівторок, 7 вересня, на Тверській в одному із супермаркетів стався конфлікт між покупцями. Один зробив зауваження другому за відсутність захисної маски на обличчі, перепалка продовжилася на вулиці, де один чоловік вистрелив у другого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Информатор.
За даними видання, інцидент стався приблизно о 20:30.
За інформацією джерел видання, потерпілий зазнав травми під правим оком. Стрільцем виявився 43-річний місцевий житель, крім пістолета, при собі в нього був газовий балончик та електрошокер. Нападника затримали і доставили у відділення поліції.