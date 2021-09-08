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Відбувся IX Національний молитовний сніданок України. ФОТО

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У Києві розпочався IX Національний молитовний сніданок України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Цього року він присвячений 30-річчю Незалежності України.

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Для участі у IX Національному молитовному сніданку до Києва прибули конгресмен США від штату Каліфорнія Хуан Варгас, конгресмен США від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі США Браян Фітцпатрік та Боб МакЮен - конгресмен США п’яти скликань від штату Огайо, радник Президента Рональда Рейгана, який допомагав Україні на етапі становлення її незалежності.

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 02

У сніданку взяли участь 1000 осіб із 15 країн світу, а саме керівництво України, провідні політики України і деякі впливові іноземні гості, серед яких парламентарі США, провідні політики країн Європейського Союзу і навіть із Бразилії.

Крім того, в молитовному сніданку взяли участь відомі представники української творчої інтелігенції, журналісти, педагоги, вчені, військові капелани, управлінці і бізнесмени.

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 03

Під час сніданку делегати здійснювали молитви про різні сфери життя країни, а також ділилися думками про те, як подолати виклики сучасності.

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 04

Національні молитовні сніданки в Києві проводяться вже дев’ять років поспіль і вважаються найбільшими в Європі. 

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 05
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 06

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 07

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Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 09
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 10
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 11
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 12
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 13
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 14
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 15
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 16
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 17
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 18
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 19
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 20
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 21
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 22
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 23
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 24
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Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 26

Фото: Наталя Шаромова

Топ коментарі

  • Porol ferton
    Там молятся только те кому бог и так даётвам не поможет.
  • Олександр Иванов
    Тут питання має виникнути: кому/чому вони там моляться? Стільки різних релігій. В Киеве проходит IX Национальный молитвенный завтрак Украины - Цензор.НЕТ 3343 А то прийдеш, а тебе там зїдять.
  • Gennadi Kyivski 9f498ba6
    Очередной дебилизм и трата средств НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !!!
    Можно было приветствовать раздачу помощи малоимущим...
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