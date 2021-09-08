Відбувся IX Національний молитовний сніданок України. ФОТО

У Києві розпочався IX Національний молитовний сніданок України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Цього року він присвячений 30-річчю Незалежності України.

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Для участі у IX Національному молитовному сніданку до Києва прибули конгресмен США від штату Каліфорнія Хуан Варгас, конгресмен США від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі США Браян Фітцпатрік та Боб МакЮен - конгресмен США п’яти скликань від штату Огайо, радник Президента Рональда Рейгана, який допомагав Україні на етапі становлення її незалежності.

У сніданку взяли участь 1000 осіб із 15 країн світу, а саме керівництво України, провідні політики України і деякі впливові іноземні гості, серед яких парламентарі США, провідні політики країн Європейського Союзу і навіть із Бразилії.

Крім того, в молитовному сніданку взяли участь відомі представники української творчої інтелігенції, журналісти, педагоги, вчені, військові капелани, управлінці і бізнесмени.

Під час сніданку делегати здійснювали молитви про різні сфери життя країни, а також ділилися думками про те, як подолати виклики сучасності.

Національні молитовні сніданки в Києві проводяться вже дев’ять років поспіль і вважаються найбільшими в Європі.















































Фото: Наталя Шаромова