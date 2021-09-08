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У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Побутовий газ вибухнув у дев'ятиповерхівці в Ногінську (Підмосков'я), впали перекриття декількох поверхів, постраждали п'ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс"

Повідомляється, що вибух пролунав у квартирі на 3 поверсі. Впали перекриття декількох поверхів: "У крайньому під'їзді впали перекриття з першого по п'ятий поверх".

Через вибух у будівлі також вибило вікна. Рятувальники розпочали пошук людей під завалами житлового будинку. На цей момент відомо про п'ятьох постраждалих.

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У житловому будинку в Підмосковї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей 01
У житловому будинку в Підмосковї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей 02У житловому будинку в Підмосковї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей 03

Фото: соцмережі

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    сахарок рязанский перед каждыми выборами на Рассиюшке имеет свойство взрываться..
  • violator
    "под завалами ищут людей" - могут не стараться людей точно не найдут . хотя пару москалей могут и откопать
  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Ещё один не взрыв, а "хлопок с задымлением"
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