У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
15 20171
Побутовий газ вибухнув у дев'ятиповерхівці в Ногінську (Підмосков'я), впали перекриття декількох поверхів, постраждали п'ятеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс"
Повідомляється, що вибух пролунав у квартирі на 3 поверсі. Впали перекриття декількох поверхів: "У крайньому під'їзді впали перекриття з першого по п'ятий поверх".
Через вибух у будівлі також вибило вікна. Рятувальники розпочали пошук людей під завалами житлового будинку. На цей момент відомо про п'ятьох постраждалих.
Фото: соцмережі