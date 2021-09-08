Погрожував підірвати гранатою за зауваження співмешканці: поліцейські Буковини затримали 43-річного зловмисника. ФОТО

7 вересня до поліції надійшло повідомлення від жителя села Остриця про те, що невідомий чоловік погрожував підірвати його, тримаючи в руках предмет, зовні схожий на гранату. Правоохоронці оперативно встановили особу порушника. За скоєне йому загрожує до двох років обмеження волі.