Погрожував підірвати гранатою за зауваження співмешканці: поліцейські Буковини затримали 43-річного зловмисника. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Правоохоронці опитали 66-річного заявника і з’ясували, що невідомий чоловік вийшов із сусіднього будинку та погрожував вбити його предметом, схожим на гранату.
Поліцейські, які прибули на виклик, оперативно розшукали та встановили його особу. Ним виявився 43-річний житель міста Сокиряни. Чоловік зізнався у своїх неправомірних діях та пояснив поліцейським, що таким чином вирішив налякати заявника, який напередодні зробив зауваження його співмешканці.
Дізнавачі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
Співробітники поліції вилучили в правопорушника речовий доказ та направили його для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Досудове розслідування триває.