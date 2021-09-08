В окупованому Криму в будинку колишнього члена Меджлісу Ельдара Менсеітова відбувся обшук, його вивезли в невідомому напрямку. ФОТО

У Сімферополі, в селищі Молодіжне, після слідчих заходів вивезли в невідомому напрямку Менсеітова Ельдара, колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району.

Про це йдеться в повідомленні "Кримської солідарності" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора о 20:30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за ріг, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що приблизно о 24 годині дві легкові машини і Газель приїхали за адресою Карасу, 6 в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають", - повідомили в "Кримській солідарності".



Ельдар Менсеітов за Миколою Полозовим (праворуч). Фото: Кримська солідарність

18 червня 2021 року Ельдар Менсеітов давав у Вірменському міському суді свідчення як свідок захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого судять у Криму заочно.

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Як пізніше повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Twitter, представники силових структур російської окупаційної влади вивезли його в невідомому напрямку.

"Черговий обшук та затримання в окупованому Криму. Сьогодні вночі в селищі Молодіжне обшукали будинок колишнього члена сімферопольського Меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсеітова. Представники силових структур російської окупаційної влади вивезли його в невідомому напрямку", - написала Джапарова у Twitter в середу.

Вона зазначила, що 18 червня 2021 року Менсеітов давав у т.зв. "Вірменському міському суді" свідчення як свідок захисту у справі проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, якого судять у Криму заочно.

"Ці дії є продовженням репресій російським окупантом у Криму, як помста за діяльність Кримської платформи", - вказала Джапарова.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

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