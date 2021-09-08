Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція. ФОТО

Жінка познайомилася з чоловіком на сайті знайомств і домовилася з ним про зустріч. Опинившись наодинці, зловмисник, погрожуючи ножем, зґвалтував потерпілу і відібрав особисті речі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції звернулась 24–річна місцева мешканка та повідомила про те, що в її квартирі на вулиці Кавказькій її зґвалтував чоловік та відібрав особисті речі", - йдеться в повідомленні.

Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Солом'янського управління поліції Іван Жук, поліцейські з'ясували, що напередодні потерпіла познайомилася з чоловіком на сайті знайомств і домовилася з ним про особисту зустріч: "Опинившись наодинці, зловмисник почав погрожувати заявниці ножем, затягнув її до квартири, де зв’язав та заклеїв рот клейкою стрічкою, аби вона не кликала на допомогу. Після цього правопорушник зґвалтував господарку помешкання, забрав у неї два мобільні телефони, гроші та інші особисті речі й втік".



Фото: сайт поліції

У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції з’ясували, що до скоєння даних правопорушень причетний раніше судимий мешканець столиці, 1982 року народження.

Поліцейські встановили місцезнаходження нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою ми повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України – це розбійний напад, також вирішуємо питання щодо притягнення його до відповідальності за частиною першою статті 152 – це зґвалтування та обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна", - додав полковник поліції.

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