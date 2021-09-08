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Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Співробітники однієї зі столичних IT-компаній продавали програми для злому соцмереж і месенджерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисники організували незаконний продаж спеціалізованого програмного забезпечення. Основне його призначення – віддалене отримання інформації з комп’ютерів і телекомунікаційного обладнання.

Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів. Включаючи дані, які передавалися через меседжери соціальних мереж "Вк", "Іnstagram", "Facebok" та WhatsApp, Viber, TeLegram чи електронними поштовими ресурсами.

Як встановило слідство, зловмисники збували це програмне забезпечення підприємствам приватного сектору. Усе це - начебто для запобігання витоку службової інформації. У подальшому планували його реалізацію також установам державного сектору.

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За результатами судових експертиз, програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

У ході проведених обшуків в офісному приміщенні ІТ компанії виявлено та вилучено чорнові записи, листування та документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі двом правопорушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ 01
Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ 02
Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ 03
Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ 04

Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Хм. С каких пор снифферы стали программами для взлома?
  • olezhka
    видать СБУ обиделось что ИТ компания с ними не захотела зелеными бумажечками делиться, поэтому и начала сочинять легенды Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 5303
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Все что в статье бредятина. Тут прослеживается явный наезд и прессуха по заказу конкурентов очевидно. Из статьи к примеру не ясно, что именно сервера месенджеров взломали. Кроме того по заявлениям разработчиков сообщения на серверах хранятся и передаются в зашифрованном виде. Даже сниффер если его перехватит декодировать не сможет.
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