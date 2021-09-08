Начальник відділу поліції Чабанів Поштаренко, який потрапив вночі в ДТП, перебуває в лікарні, лікарі кажуть, що він був тверезий, - Нацполіція. ФОТО
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила речниця ГУ НП у Київській області Ірина Прянішнікова.
"Нині відомо, що в лікарні вже взяли зразки крові на проведення відповідних експертиз. За словами лікарів, наш співробітник не був п'яний, як і другий учасник ДТП, чекаємо офіційного підтвердження і результатів експертиз", - пояснила вона.
Коментуючи відео, опубліковане в соцмережах, у якому говориться, що поліцейський їхав з вимкненими фарами, вона зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності.
"Фари були ввімкнені, у нас є фото, яке це підтверджує", - повідомила Прянішнікова.
Вона також уточнила, що співробітник поліції перебував у момент аварії на службовому автомобілі.
Причини аварії, за словами Прянішнікової, встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, співробітники управління головної інспекції поліції Київщини та ДБР.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, колишній глава атестаційної комісії МВС, а нині волонтер і громадський активіст Роман Сініцин опублікував відеозапис з місця ДТП і документи поліцейського, заявивши, що начальник відділу поліції селища Чабани Віктор Поштаренко в нетверезому стані в'їхав у вантажівку на Одеській трасі біля Києва.