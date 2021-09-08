Начальник відділу поліції Чабанів Поштаренко, який потрапив вночі в ДТП, перебуває в лікарні, лікарі кажуть, що він був тверезий, - Нацполіція. ФОТО

У Головному управлінні Нацполіції Київської області підтвердили, що начальник відділу поліції селища Чабани потрапив у ДТП, і розповіли, що нині він перебуває в лікарні. Приблизно о 4:00 ранку на 14 кілометрі траси Київ-Одеса в селищі Чабани сталося зіткнення легковика Ravon, за кермом якого перебував 35-річний майор поліції, і вантажівки DAF. Даних про те, що хтось із водіїв був п'яний, наразі немає.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила речниця ГУ НП у Київській області Ірина Прянішнікова.

"Нині відомо, що в лікарні вже взяли зразки крові на проведення відповідних експертиз. За словами лікарів, наш співробітник не був п'яний, як і другий учасник ДТП, чекаємо офіційного підтвердження і результатів експертиз", - пояснила вона.

Коментуючи відео, опубліковане в соцмережах, у якому говориться, що поліцейський їхав з вимкненими фарами, вона зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Фари були ввімкнені, у нас є фото, яке це підтверджує", - повідомила Прянішнікова.

Вона також уточнила, що співробітник поліції перебував у момент аварії на службовому автомобілі.

Причини аварії, за словами Прянішнікової, встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, співробітники управління головної інспекції поліції Київщини та ДБР.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, колишній глава атестаційної комісії МВС, а нині волонтер і громадський активіст Роман Сініцин опублікував відеозапис з місця ДТП і документи поліцейського, заявивши, що начальник відділу поліції селища Чабани Віктор Поштаренко в нетверезому стані в'їхав у вантажівку на Одеській трасі біля Києва.

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