Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін. ФОТО
Про це повідомляє поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався напередодні увечері. У поліцію надійшло повідомлення про те, що двоє жителів села Моквин потрапили в лікарню з множинними вогнепальними пораненнями.
"Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілі отримали на подвір’ї за місцем проживання внаслідок розриву патрона до крупнокаліберної стрілецької зброї (12,7×108 мм). Родичі намагалися розпиляти його болгаркою", - сказано в повідомленні поліції.
54-річний чоловік перебуває в реанімації без свідомості, з важкими травмами. У його 71-річної тітки медики діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні поранення тіла.
Поліція почала розслідування за фактом незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Звинувачення поки нікому не пред'явили. Відповідальність за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.