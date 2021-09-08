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Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту. ФОТО

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Громадянин РФ їхав в Україну з дружиною, однак під час перевірки прикордонники з'ясували, що в них немає ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Сеньківка" (Чернігівщина) громадянин РФ, щоб його все ж пропустили, вирішив запропонувати прикордонникам хабар - "два квитки банку Росії" номіналом по 5000 російських рублів.

Однак його спроба підкупу була невдалою, від неправомірних коштів українські правоохоронці відмовилися. Факт скоєння громадянином РФ кримінального злочину за ст. 369 КК України прикордонники задокументували і направили повідомлення в Нацполіцію.

Зараз грошові кошти вилучено, а мандрівники повернуті в РФ.

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Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту 01
Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту 02

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    расейские свиньи пусть смердят дома-запаребриком...
  • Максим Максимович b5166c8f
    "Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования,..." Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 6673
    Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 4945
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