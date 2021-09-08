Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту. ФОТО

Громадянин РФ їхав в Україну з дружиною, однак під час перевірки прикордонники з'ясували, що в них немає ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Сеньківка" (Чернігівщина) громадянин РФ, щоб його все ж пропустили, вирішив запропонувати прикордонникам хабар - "два квитки банку Росії" номіналом по 5000 російських рублів.

Однак його спроба підкупу була невдалою, від неправомірних коштів українські правоохоронці відмовилися. Факт скоєння громадянином РФ кримінального злочину за ст. 369 КК України прикордонники задокументували і направили повідомлення в Нацполіцію.

Зараз грошові кошти вилучено, а мандрівники повернуті в РФ.

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