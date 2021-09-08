Дорогу, що пролягає через заповідник "Медобори", відремонтують на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Тернопільщині стартував ремонт дороги Гримайлів - Сатанів.

Про це інформує у Facebook "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.

"Місцями маршрут Гримайлів - Сатанів залишився без твердого покриття: основа повністю втратила несучу здатність, і асфальтобетон зруйнувався", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що ділянка від Гримайлова до Хмельницької області пролягає через заповідник "Медобори". Він - частина дороги Т-09-03 Галич - Підгайці - Сатанів, яка перетинає Тернопільщину із заходу на схід.

В "Укравтодорі" додали, що після ремонту в рамках президентської програми "Велике будівництво" ділянка Т-09-03 разом з оновленою трасою Т-20-02 сформує комфортний та якісний маршрут від Тернополя до заповідника "Медобори" та бальнеологічного курорту в Сатанові.

Дорожники зміцнять основу на глибину 22 см методом холодної регенерації, покладуть два шари асфальтобетонного покриття, а в населених пунктах зроблять освітлення і тротуари.

Нагадаємо, раніше серед планів програми "Велике будівництво" на 2021 рік президент Володимир Зеленський відзначив ремонт і будівництво 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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