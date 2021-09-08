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Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК. ФОТОрепортаж

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Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів із застосуванням заборонених Мінськими угодами видів озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 01

"Так, близько 19 години 7 вересня збройні формування РФ при обстрілі з напряму окупованого населеного пункту Молодіжне в напрямку населеного пункту Кримське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних Сил України за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (10 хв)", - ідеться в повідомленні.

Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 02
Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 03

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Українською стороною СЦКК була проведена верифікація мінування і за допомогою встановленого координаційного механізму поінформована СММ ОБСЄ.

Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 04
Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 05
Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 06

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У СЦКК зазначають, що дії окупантів крім порушення Мінських угод є порушенням норм "Женевських конвенцій" 1949 року і кваліфікується як військові злочини поряд з агресією, геноцидом і злочинами проти людяності, вважаються міжнародними злочинами і підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

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