Харківський автозавод почав ремонтувати техніку для Міноборони. ФОТО

ДП "Харківський автомобільний завод" (ХАЗ), яке входить до складу "Укроборонпрому", почало ремонтувати техніку за новими договорами з Міністерством оборони України.

Про це повідомили в "Укроборонпромі", інформує Цензор.НЕТ.

"Завод відновлює кілька десятків одиниць військових машин МТЛБ і багатовісних колісних тягачів МАЗ-537. Техніка буде повністю розібрана, всі вузли та агрегати відремонтують або замінять на нові, після чого машини будуть зібрані й пройдуть обкатку з подальшою передачею до військових частин", - сказано в повідомленні.

Підприємство планує завершити виконання цього замовлення до кінця листопада.

Харківський автомобільний завод спеціалізується на ремонті машин, колісних і гусеничних тягачів, інженерної техніки, бронетранспортерів, колісних вантажівок і тягачів, тракторів, автобусів та агрегатів для техніки військового призначення.

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