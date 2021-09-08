Комітет ВР схвалив виділення 70 млн грн на "Президентський університет", - нардеп "ЄС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Бюджетний комітет Верховної Ради схвалив виділення понад 70 млн гривень на будівництво "Президентського університету".

Про це повідомив у Telegram член комітету, нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"На "Президентський університет" виділили вперше фінансування. Бюджетний комітет схвалив виділення 70 010 млн грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво "Президентського університету", - написав він.

Згідно з доданими до публікації документами, кошти виділені на будівельні, монтажні, оздоблювальні роботи, підключення інженерних мереж, оплату адміністративних зборів та послуг із виготовлення документів тощо.

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Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливості забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.

31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.