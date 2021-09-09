Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий. ФОТО

Поліцейські Київщини з'ясовують обставини ДТП у Чупирі, в результаті якої загинув громадянин Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду до Білоцерківського районного управління поліції надійшло сьогодні приблизно о 4:00.

Правоохоронці виявили на 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира, автомобіль Mercedes Sprinter, яким керував 37-річний водій. Відомо, що він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".



Фото: сайт МВС

"За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

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В результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який перебував в мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не зазнали", - йдеться в повідомленні.