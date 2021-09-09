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Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий. ФОТО

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Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий. ФОТО
Поліцейські Київщини з'ясовують обставини ДТП у Чупирі, в результаті якої загинув громадянин Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду до Білоцерківського районного управління поліції надійшло сьогодні приблизно о 4:00.

Правоохоронці виявили на 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира, автомобіль Mercedes Sprinter, яким керував 37-річний водій. Відомо, що він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий 01
Фото: сайт МВС

"За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

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В результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який перебував в мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не зазнали", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Паравоз
    Мой знакомый автоэлектрик, занимается авто "звуком" и "светом".
    У него стоит стенд регулировки фар. Услуга стоит 50 грн.
    Угадайте: "Когда в последний раз к нему обращались за данной услугой"?
    Ответ: 2 года назад.
    Из моих знакомых, один я идиот. Заказываю проверку/регулировку фар каждое ТО.
  • Огусто
    Я сам собі роблю. Колись працював на СТО, там є стент італійський, лінзовий. Навіть, коли працював на СТО, то частенько регулював фари, так було прописано в регламенті. Зауважу, що кожен, кому проводив регулювання, потім приїздили з подякою, що фари реально краще стали світити.
    В наш час і у НАС, біч бикоксенона та ЛЕДів. По колхозанському наліплять і ганяють по дорогам. А ще червоні габарити в переді, повбивав би за таке.
  • юрий П cf937564
    если тебе навстречу едет Камаз или нечто подобное,то у него фары на высоте метра,и тут регулировка до жопы.
    а если тебя ослепили,то надо не рулём размахивать,а тормозить,не меняя направления.
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