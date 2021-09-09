15-річний підліток на мопеді збив 7-річну дівчинку під Одесою. Дитина у важкому стані в лікарні. ФОТОрепортаж

Поліцейські розслідують ДТП, в якій зазнала травм 7-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції Одеської області.

За даними поліції, аварія сталася вчора ввечері в Кілії. 15-річний підліток на мопеді Honda збив дитину, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалу госпіталізували, зараз вона у важкому стані в лікарні.

За словами неповнолітнього водія, він не помітив пішохода і не встиг загальмувати.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про подальшу підслідність кримінального провадження.

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Фото: сайт поліції