Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Організували схему працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства. Туроператор пропонував "послугу" громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватися вимог встановленого строку самоізоляції.
За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали приблизно тисячу довідок, а вартість кожної становила 800 гривень.
Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування.
Зазначається, що серед клієнтів були і ті, хто мав позитивний результат на COVID-19, що могло спричинити поширення пандемії.
У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та за 10 адресами приватних лабораторій правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.