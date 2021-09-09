Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Харківщині блоковано схему підробки результатів ПЛР-тестів. До застосунку "Дій вдома" вносили неправдиві дані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Організували схему працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства. Туроператор пропонував "послугу" громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватися вимог встановленого строку самоізоляції.

За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали приблизно тисячу довідок, а вартість кожної становила 800 гривень.

Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування.

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Зазначається, що серед клієнтів були і ті, хто мав позитивний результат на COVID-19, що могло спричинити поширення пандемії.

У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та за 10 адресами приватних лабораторій правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.







