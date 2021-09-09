Українська легкоатлетка Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Ласіцкене. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, їхнє спільне фото опублікувала в Instagram австралійська легкоатлетка Елінор Паттерсон.
"Фінал Діамантової ліги; Дякую за грандіозний захід", - прокоментувала австралійська спортсменка фото, яке розміщене 13 годин тому.
На цих змаганнях росіянка здобула перемогу у фіналі з результатом 2,05 метра, а Магучіх стала другою (2,03 метра).
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.