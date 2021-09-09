Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить надати армії допомогу в будь-якому розмірі. За її словами, навіть 10, 30 або 100 грн - вже велика підмога для фронту.

Про це Юсупова пише у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Київський шпиталь привезли поранених бійців. Восьмий рік війни. Привезли зовсім молодих хлопців, 21,23, 25 років, з відірваними кінцівками, з пораненням рук та ніг. Важких воїнів повезли в реанімацію. На фронті поранені майже щодня, за тиждень понад 15 поранених", - зазначила волонтерка.

Допомога потрібна на ліки для бійців і придбання квадрокоптера для розвідки.

"У вересні оплатила молодому онкохворому воїну ліки - 12 300 грн, сьогодні купила дексалгін та кетанов на фронт - 5 тис., учора купила квадрокоптер 48 300 грн. Допомога на фронт дуже потрібна. Прислали великий список ліків та препаратів. Ще треба купити квадрокоптер для розвідки. Люди, 10, 30,100 грн це велика допомога фронту", - пише Юсупова.

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Допомогти пораненим воїнам закликає також волонтерка Наталя Воронкова на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

"Київ, Військовий госпіталь. Всі навколо живуть звичайним життям.. адже війна не тут, а десь там .. ну "дуже далеко-далеко" на Сході. А ми знову зустрічаємо черговий борт з нашими пораненими захисниками. Є бійці з ампутацією і тяжкопоранені від куль і осколків, контужений (з акубаротравмою) після артилерійського обстрілу і підривів на мінах", - зазначає волонтерка.

Вона також оприлюднила перелік потреб:











