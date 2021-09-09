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Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що чоловік є вихідцем з Центральної Азії і перебуває в розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов'язаних з фінансуванням терористичної діяльності.

"За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства", - випливає з повідомлення.

Зазначається також, що зараз суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

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"Операція щодо розшуку та затримання проводилася спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні", - додали в СБУ.

Учасника терористичної організації Ісламська держава затримали на Одещині, - СБУ 01
Учасника терористичної організації Ісламська держава затримали на Одещині, - СБУ 02

Топ коментарі

  • Yri Simash
    А кацапів вони не смикають.
  • Cтарий Кінь
    Черговий чечен, якого передадуть ерефії?
  • Liberian
    А что у него с лицом, квадратами какими-то пошло? Больной оспой что-ли?
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