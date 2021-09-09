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120 людей звільнили з трудового рабства в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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"Рабовласники" пропонували людям офіційне працевлаштування до фермерів на Дніпропетровщині. Насправді ж їх змушували працювати по 12-16 годин на добу за їжу із зіпсованих продуктів.

Про це інформує поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Постраждалих підшукували на залізничних вокзалах Києва, Дніпра й Одеси. Потенційним співробітникам "роботодавці" обіцяли забезпечення житлом, харчування і заробітну плату від 3000 до 4000 гривень на місяць. Завербованих на роботу осіб правопорушники доставляли на мікроавтобусах і розселяли в напівзруйнованих будинках, де були відсутні належні умови для проживання. Робітників змушували працювати від 12 до 16 годин у виробничо-складських приміщеннях і на полях у сезон збору врожаю. Харчування громадяни отримували із зіпсованих продуктів, а обіцяні гроші їм взагалі не виплачувалися", - розповів начальник поліції Києва Іван Виговський.

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В Офісі генпрокурора уточнили, що в "працівників" відбирали паспорти і мобільні телефони. За ними постійно стежили так звані "бригадири", які здійснювали на постраждалих психологічний тиск. Тих, хто намагався втекти з бараків - били.

Поліцейські затримали п'ятьох осіб - чотирьох чоловіків та одну жінку у віці від 29 до 60 років. Їм планують повідомити про підозру в торгівлі людьми. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Постраждалих помістили в притулок, їм надають необхідну допомогу.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Опаньки. А нам тут статейки подбрасывают какой большой риск ехать на заработки за границу.
  • Hamud Thapa
    Ще хтось буде писати "ризики праці в Польщі"?
  • Aleksandr Ermak
    это в вотчине зеосла, в Зебилэнде
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