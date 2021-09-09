Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський. ФОТО

Забудовник має намір закатати в бетон частину поверхні озера і звести там кілька багатоповерхівок і торговий центр. Це може знищити екосистему з тваринами, птахами і червонокнижними рибами.

Про забудову пише у Фейсбуці журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві забудовник, пов'язаний з олігархом Хомутинніком, готується закатати в бетон узбережжя і частину водної поверхні озера Вирлиця, щоб побудувати черговий торговий центр. Коли я спочатку про це почув, навіть не повірив. Ну хто таке дозволить? Як можна забудувати поверхню озера? Це ж тупо незаконно. Але, як з'ясувалося, в Києві можливо все!" - пише Казанський.

Він нагадав, що дозвіл на будівництво було видано ще в 2005 році, коли мером Києва був Олександр Омельченко. Будівництво активізувалося цього року: ділянку обнесли парканом і завели техніку, але місцеві жителі повалили кілька секцій огорожі й зупинили будівництво.

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"Зараз жителі довколишніх районів проводять зустрічі на березі озера та організовують акції протесту. Люди домагаються від міської влади розриву незаконних договорів оренди та організації на території озера заказника.... Але київська влада не поспішає йти назустріч суспільству. Наприклад, депутати Київради нещодавно відмовилися голосувати за організацію заказника", - пише Казанський.

Він зазначив, що на озері живуть звірі та птахи, в ньому водяться занесені в Червону книгу риби.

"Знищення цього куточка природи - злочин проти Києва і здорового глузду. У нормальних європейських містах ділянки біля водойм оберігають, роблять там зони відпочинку, парки, громадські простори. У Києві не придумали нічого кращого, ніж просто засипати частину озера і закатати в бетон, щоб побудувати черговий 100500-й за рахунком торговий центр", - підсумував Казанський.

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