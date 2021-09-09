У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"9 вересня 2021 р в період часу 07.52-09.05, під час обстрілу з напряму тимчасово окупованого населеного пункту Ставки збройні формування Російської Федерації зі ствольної артилерії 122 мм і мінометів 120 мм обстріляли населений пункт Верхньоторецьке", - йдеться в повідомленні.
Групою спостереження української сторони СЦКК була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якої було встановлено і задокументовано факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури (пошкодження цивільних будівель дачного кооперативу "Дружба" і прилеглої території).
Унаслідок обстрілу постраждалих серед цивільних осіб немає.
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.