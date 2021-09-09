Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

У Дніпрі урочисто відкрили меморіальну дошку загиблому в 2014 році під Іловайськом військовослужбовцеві 93-і механізованої бригади Ярославу Обіденнікову. Пам'ятний знак відкрито на фасаді школи, в якій навчався загиблий.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Батьки, рідний брат, друзі, вчителі, духовенство та громадськість вшанували пам'ять загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.







Оператор-радіотелефоніст розвідувальної роти 93-ї ОМБр сержант Ярослав Обіденніков загинув 29 серпня 2014 в Іловайську. Останній раз його бачили, коли він керував навантаженням поранених на БРДМ. Пошуковики ексгумували тіло воїна 11 вересня 2014 р. Ідентифікований після експертизи ДНК.

Ярослав Обіденніков народився 16 вересня 1980 року в Дніпрі. Строкову службу проходив у десантних військах у Керчі. До мобілізації працював слюсарем-ремонтником у Дніпропетровському локомотивному депо.

Указом Президента України № 722/2015 від 25 грудня 2015 за особисту мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).