Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок пожежі в житловому будинку загинула жінка, виведено на безпечну відстань 50 осіб, евакуйовано 6 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

"10 вересня о 1:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація про пожежу на вул. Щусєва, 8-А, що у Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Прибувши, пожежники встановили, що пожежа виникла на 8-поверсі 9-поверхового житлового будинку і поширилася на 4 балкони 3-х квартир на 9-поверсі.

О 3:25 пожежникам вдалося локалізувати займання, а о 4:13 - ліквідувати.

"В ході ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено 50 осіб, евакуйовано 6 осіб. Під час розгрібання залишків меблів у квартирі на 8-поверсі, виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок пожежі квартира на 8-поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено 4 балкони на 9-му поверсі.

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На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 рятувальників особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.













Фото: сайт ДСНС