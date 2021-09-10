Учора була річниця смерті воїна "Азова" Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він "не лох". ФОТО

9 вересня 2020 року помер ветеран АТО, воїн "Азова" Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"#Війна_забирає і в мирному житті. Те, що пройшли наші хлопці на війні, знають тільки вони і Бог. Стреси, які були на війні відгукуються важкими хворобами в мирному житті. Рік минув, як пішов з життя боєць б-ну "Азов" #Денис #Янтар.#Рак #крові. Денис увійшов в історію України не тільки своїм військовим та політичним шляхом, а і як людина, котра змусила пояснити шостого преЗЕдента України, що він не лох у свої 42 роки. Тепер це народний мем. Дякуємо тобі. Вічна тобі пам'ять! Спочивай з миром", - розповіла вона.

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Денис Янтар був активним учасником Революції Гідності 2013-2014 років. 7 квітня 2014-го брав участь у розгоні проросійського наметового табору в Миколаєві.

З початком війни став волонтером і допомагав батальйону "Азов". Після загибелі в серпні 2014 року бійця "Азова" під час штурму окупованої Мар'їнки Денис Янтар сам пішов на фронт. Брав участь у боях за Гранітне та Широкине.

У 2016 році він очолив Миколаївський обласний центр "Національного корпусу". Був організатором міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств "Дорогу нескореним", який присвятив пам'яті загиблих воїнів АТО.

У 2019 Денис Янтар був активним учасником акції "Ні капітуляції", виступаючи проти розведення військ в Донбасі.

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Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте, де мало відбутися розведення сил. Між ним і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт.

В ході розмови активіст заявив, що через розведення військ, українська армія може зазнати поразки, на що президент відповів, що приїхав поговорити з місцевим населенням. Активіст, в свою чергу, розповів Володимиру Зеленському про акції протесту проти "формули Штайнмаєра" по всій Україні і про "формалізацію відносин" для припинення війни в Донбасі.

Вночі 16 липня 2020 року згорів автомобіль Дениса Янтаря.



