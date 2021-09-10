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Учора була річниця смерті воїна "Азова" Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він "не лох". ФОТО

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9 вересня 2020 року помер ветеран АТО, воїн "Азова" Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"#Війна_забирає і в мирному житті. Те, що пройшли наші хлопці на війні, знають тільки вони і Бог. Стреси, які були на війні відгукуються важкими хворобами в мирному житті. Рік минув, як пішов з життя боєць б-ну "Азов" #Денис #Янтар.#Рак #крові. Денис увійшов в історію України не тільки своїм військовим та політичним шляхом, а і як людина, котра змусила пояснити шостого преЗЕдента України, що він не лох у свої 42 роки. Тепер це народний мем. Дякуємо тобі. Вічна тобі пам'ять! Спочивай з миром", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер ветеран АТО Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі

Денис Янтар був активним учасником Революції Гідності 2013-2014 років. 7 квітня 2014-го брав участь у розгоні проросійського наметового табору в Миколаєві.

З початком війни став волонтером і допомагав батальйону "Азов". Після загибелі в серпні 2014 року бійця "Азова" під час штурму окупованої Мар'їнки Денис Янтар сам пішов на фронт. Брав участь у боях за Гранітне та Широкине.

У 2016 році він очолив Миколаївський обласний центр "Національного корпусу". Був організатором міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств "Дорогу нескореним", який присвятив пам'яті загиблих воїнів АТО.

У 2019 Денис Янтар був активним учасником акції "Ні капітуляції", виступаючи проти розведення військ в Донбасі.

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Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте, де мало відбутися розведення сил. Між ним і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт.

В ході розмови активіст заявив, що через розведення військ, українська армія може зазнати поразки, на що президент відповів, що приїхав поговорити з місцевим населенням. Активіст, в свою чергу, розповів Володимиру Зеленському про акції протесту проти "формули Штайнмаєра" по всій Україні і про "формалізацію відносин" для припинення війни в Донбасі.

Вночі 16 липня 2020 року згорів автомобіль Дениса Янтаря.

Учора була річниця смерті воїна Азова Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він не лох 01
Учора була річниця смерті воїна Азова Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він не лох 02

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Вчера была годовщина смерти воина "Азова" Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он "не лох" - Цензор.НЕТ 7572
  • abc123
    RIP. А нам своє робити! Зелена наволочь повинна бути покарана!
  • Герхард
    Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.

    Правда это просто совпадение, что у тех, кто критикует ЗЕ горят дома, машины, вдруг на них открывают уголовные дела, не дают выступать в ВР и т.д.?

    Это ж наверное именно то, чего мы добивались в 2014-м - чтобы преЗЕдент запугивал, садил в тюрьму или убивал недовольных его властью?
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