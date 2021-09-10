Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року "відстрілялися" за допомогою БПЛА. ФОТОрепортаж

На Рівненщині відбувається конкурс на найкращий танковий взвод Збройних Сил України. Танкісти демонстрували вміння уразити з танкового озброєння ціль, розташовану далеко за межами прямого пострілу, - за 7,5 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія.Інформ".

"У номінації беруть участь танкісти механізованих бригад та морської піхоти. Для ведення вогню визначають ціль, головний орієнтир та вогневу позицію. Згідно з координатами командир повинен за допомогою планшета обчислити попередні дані для стрільби, провести пристрілку та уразити ціль. Час на виконання завдання обмежений", - розповів викладач кафедри вогневої підготовки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного полковник Роман Холявка.

Перші чотири танки Т-80 висунулися на вихідну позицію.

Першим розпочинає пристрілку командир взводу. Для точного влучання необхідно застосування коригуючого пристрою, яким став БПЛА типу "Фурія". Оператор БПЛА фіксує розриви і згідно з ними командир взводу вводить необхідні поправки до прицілювання.

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Після отримання підтвердження про ураження цілі взвод відкриває вогонь.

До речі, висота, на яку підіймається снаряд під час польоту до цілі, перевищує три кілометри, тож оператор БПЛА повинен це враховувати.

Командир танкового взводу однієї з бригад старший лейтенант Євген Бридкий розповів, що з конкурсу запам’яталися вправи із застосування лазер-тага, коли його взвод вступив у двобій із взводом морської піхоти і переміг, "знищивши" 2 з чотирьох танків "противника", втративши одну машину.

Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ триває.

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