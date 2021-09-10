Реконструкцію приймального відділення лікарні в Коростені завершено, - Житомирська ОДА. ФОТОрепортаж

Приймальне відділення місцевої лікарні в Коростені на Житомирщині повністю реконструювали і оснастили медичним обладнанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Житомирської ОДА.

У ході робіт у межах президентської програми "Велике будівництво" була проведено реконструкцію частини приміщень першого та підвального поверху 2-поверхової будівлі. Тут були облаштовані ізолятор з окремим входом, пандуси, ґанки і здійснено внутрішнє оздоблення приміщень.

У новому приміщенні приймального відділення розмістяться оглядові та консультативні кабінети, процедурно-перев'язувальні кімнати, палати з ліжками тимчасового перебування пацієнтів та лабораторія для проведення термінових аналізів.

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"Усі необхідні роботи проведено відповідно до брендбуку Міністерство охорони здоров’я України, згідно з яким продумано кожну деталь, що максимально спрощує роботу для наших медиків та забезпечує ефективний розподіл пацієнтів, наявність медичних блоків та заїзди для швидкої", – розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Приймальне відділення Коростенської лікарні оснастять сучасним медичним обладнанням. Зокрема, тут встановлять ангіографічну систему, спеціально придбаний для відділення комп'ютерний томограф, реанімаційне та інше обладнання.

Після отримання всіх дозволів приймальне відділення Коростенської лікарні буде готове до прийому пацієнтів.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про початок будівництва в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" багатопрофільної обласної лікарні в Краматорську Донецької області, яка обслуговуватиме 2,5 млн жителів східних областей України.

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