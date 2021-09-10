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Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України в Києві викрила і затримала членів злочинної групи, які вимагали гроші у жителів столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Києві та Київській області.

"Організував її киянин, водій таксі. У "спільники" взяв двох безробітних черкащан, один з яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, зловмисники вимагали неіснуючий борг 30 тисяч доларів США у киянина. У якості аргументів використовували психологічний тиск та фізичне насилля", - наголошується в повідомленні.

В СБУ продовжили: "Організатора злочинної групи затримали під час передачі йому мешканцем столиці, що став жертвою вимагачів, частини "заборгованості" – 10 тисяч доларів США. Ще одного зі спільників правоохоронці затримали у зоні прильоту Міжнародного аеропорту "Бориспіль" після повернення до України із відпочинку".

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У повідомленні говориться: "Наразі двом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення обставин протиправної діяльності зловмисників та можливої їх причетності до інших кримінальних правопорушень".

Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ 01
Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ 02
Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ 03
Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ 04

Топ коментарі

  • Bogdan_
    Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 481
  • Mihail Tanchis
    Осталось понять при чем тут СБУ и как это преступление относиться к безопасности страны. Менты совсем обленились работать, это их работа.
  • Nataliia Radchenko
    Тищенко під час засідання Ради передав колезі гроші: відео
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