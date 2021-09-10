Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко відвідав церкву і заявив, що помолився за здоров'я Гео Лероса, з яким у нього вчора стався конфлікт.

Про це парламентар повідомив у Facebook і опублікував відповідне фото, інформує Цензор.НЕТ.

"Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і знайти шлях істинний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тищенко – збочена мавпа, тягнув мене з трибуни, і тепер Зеленський дав команду Арахамії мене відсторонити від засідань", - Лерос