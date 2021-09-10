Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва. ФОТОрепортаж

На острові Хортиця до 14 жовтня будуть завершені роботи з оновлення знакових об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в проєктному офісі відродження острова Хортиця.

Так, після реконструкції в рамках президентської програми "Велике будівництво" будуть відкриті суспільний простір "Козацьке коло", врятований Музей історії запорізького козацтва, найвищий флагшток, безбар'єрна інфраструктура.

"Зараз роботи ще тривають, кожна локація допрацьовується. У будь-якому випадку варто відзначити темпи і якість виконання робіт. Ми почали в червні, а вже в жовтні весь обсяг робіт, який запланований на 2021 рік, буде виконаний", - розповів представник проєктного офісу відродження острова Хортиця Валерій Шевченко.

Крім того, від "Козацького кола" в Музей, а далі і до історико-культурному комплексу "Запорізька Січ" буде зроблена зручна пішохідна доріжка.

Також вдалося врятувати дах Музею історії запорізького козацтва, який протікав роками. Там також облаштували сучасний оглядовий майданчик. У самому Музеї завершується облаштування та декорування фасадів, окремо роблять добудову біля головного входу, де будуть розміщені каси, гардероб, санвузли. Музейна площа буде повністю готова до 14 жовтня: там виконають благоустрій території.

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Пагорб з флагштоком та оглядовим майданчиком вже приймав перших відвідувачів у День прапора і День Незалежності. Тоді його відкрили тимчасово, а зараз йдуть фінальні роботи. На Пагорбі зроблять інклюзивні трирівневі поручні для дітей, людей з інвалідністю на візках і для людей поважного віку. Фішкою Пагорба стануть артоб'єкти у вигляді великих кілець, що символізують коло життя і коло єднання.

Подарунком на жовтневі свята для всіх відвідувачів острова стане офіційна презентація та запуск унікального лазерного шоу. Це спільний проєкт Групи Метінвест і Міністерства культури і інформаційної політики. Група Метінвест є партнером національного проєкту відродження острова Хортиця.

Як повідомлялося раніше, запорізька Хортиця з ініціативи першої леді Олени Зеленської стане повністю інклюзивною. Усі об'єкти і локації створюються з урахуванням потреб осіб похилого віку, людей з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми.





