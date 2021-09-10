Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві місцевий підприємець підробив близько 10 тис. довідок про вакцинацію і результатів ПЛР-тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Організував схему столичний підприємець. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів. Тому "зі знанням справи" брався за фальшування медичних довідок.

Чоловік організував "підпільну лабораторію" у власному помешканні у Шевченківському районі Києва. Клієнтів шукав через столичні турагентства, де працювали його родичі.

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За даними слідства, зловмисники пропонували туристам "зручне" отримання довідок для подорожей: не потрібно було відвідувати лабораторію, робити тести чи вакцинуватися. Більше того, можна було придбати одразу дві "довідки" – для вильоту за кордон, і для повернення додому. Вартість однієї становила 500 гривень.

Усього від початку року зловмисники виготовили майже 10 тисяч фальшивок.

У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання організатора, правоохоронці вилучили:

сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та про вакцинацію;

підроблені печатки медичних установ;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами.

Тривають слідчі дії для виявлення усіх причетних до оборудки осіб.





