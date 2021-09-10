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Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Керівник одного з відділів Краматорського окружної прокуратури Донецької області вимагав 50 тис. грн у фермера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що прокурор оцінив у 50 тис. грн закриття справи та не притягнення фермера до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. За цю суму посадовець також обіцяв у подальшому не створювати перешкод фермеру у веденні підприємницької діяльності.

Правоохоронці із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ затримали прокурора "на гарячому" - в службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабаря.

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У межах розпочатого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство, перевіряються інші можливі факти корупційних дій правоохоронця.

Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ 01
Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ 02
Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ 03
Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ 04

Топ коментарі

  • Cтарий Кінь
    Чим він відрізгяється від решти прокурорів? Тільки тим що, попався але суддя не дасть йому згинути за не значну суму.
  • Александр Ильенко e5cdacd6
    Молодой еще....не опытный. И одет не важно и просил не много. Надо полагать научиться!
  • corporal Akkerman
    Больше всего нравиться: " Решается вопрос о задержании злоумышленника..."
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