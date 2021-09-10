Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.
Ініціатором проєкту стала продюсер GOODMEDIA Альона Тимошенко.
За її словами, для створення арт-об'єкта була проведена велика робота, над якою працювали скульптори, художники, саунд-продюсери. Спочатку ретельно "збирали" звуки, записані аудіо супроводу обробили в програмі звукового дизайну, а потім виготовили на виробництві.
Серед інших звуків, із яких утворили дніпровську скульптуру, - дзвін балончиків стріт-арту, шум моторного човна, що мчить по хвилях, тріск багаття, відлуння в порожньому залі, оплески і гучний сміх.
На відкритті був присутній також мер міста Борис Філатов.
"Скульптура має модерний вигляд. Рухаємося в майбутнє. Відкрито для інновацій. Таким шляхом ідуть розвинені міста", - сказав він.
В об'єкті врахували і асоціації інших відомих дніпрян: гумориста, актора і шоумена Юрія Ткача, співзасновника, голови правління ГО "Асоціація Noosphere" Михайла Рябоконя, художника Валерія Zdesroy, керівника міжнародної організації "Street Workout" Дениса Мініна.
Зазначають, що скульптура в Дніпрі є третьою у форматі "Звуки Міста". Першу відкрив президент Зеленський на саміті "Кримська платформа", вона була присвячена півострову.
Арт-інсталяції "Звуки Міста" підготували і для Києва, Львова, Одеси, Харкова, Маріуполя, Криму. Проєкт реалізували до 30-ї річниці Незалежності України. Над ним працювала команда зі 117 осіб.