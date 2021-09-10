Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР. ФОТОрепортаж
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Екіпажі відключали системи автоматичної ідентифікації суден на маршрутах у Румунію, Туреччину і Болгарію. З відключеними "маячками" кораблі прямували в певну акваторію, де брали нафтопродукти з російських танкерів. Завантажені пальним кораблі поверталися на затверджений маршрут і знову з'являлися на радарах", - розповіли ДБР.
За документами пальне вказували як таке, що надійшло не з Росії. Крім цього, занижувалася його кількість - це дозволяло мінімізувати податки.
"Угода з контрабандним пальним проводилася через Одеську митницю. Тільки з початку року цими суднами в Україну легально ввезено 27 тис. тонн нафтопродуктів. За інформацією слідства - це третина від реально імпортованого пального", - додали в ДБР.
За даними слідчих, до схеми причетні посадові особи Одеської та Енергетичної митниці і Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Зараз там призначені службові перевірки. Слідчі з'ясовують, по якому ланцюжку далі продавали незаконно ввезене пальне.