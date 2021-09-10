Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

У Дніпрі на фасаді школи №98 урочисто відкрили меморіальні дошки її випускникам - захисникам, які віддали життя за Україну, - старшому солдату Олексію Попку і солдату Владиславу Балбашову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Присутні на пам'ятному заході вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання. На їхню честь пролунав військовий салют. Право відкрити меморіальні дошки було надано дочці Владислава Балбашова - 7-річній Євгенії.





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Олексій Попко народився 10 липня 1986 року. У 2015 році Олексій був мобілізований до Збройних Сил України. У 2018 підписав контракт і продовжив службу в морській піхоті, а пізніше в розвідбаті. Загинув старший солдат Попко під час нападу ворожої групи на вогневі позиції в с.Піски 14 серпня 2019 р.

Владислав Балбашов народився 26 вересня 1984 р. Із 2016 воював у складі 53-ї механізованої бригади. Згодом його перевели в гірничо-штурмову. 9 квітня 2017 року серце солдата зупинилося. Йому було всього 32.

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