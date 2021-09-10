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Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

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У Дніпрі на фасаді школи №98 урочисто відкрили меморіальні дошки її випускникам - захисникам, які віддали життя за Україну, - старшому солдату Олексію Попку і солдату Владиславу Балбашову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 01

Присутні на пам'ятному заході вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання. На їхню честь пролунав військовий салют. Право відкрити меморіальні дошки було надано дочці Владислава Балбашова - 7-річній Євгенії.

Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 02
Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 03

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Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 04

Олексій Попко народився 10 липня 1986 року. У 2015 році Олексій був мобілізований до Збройних Сил України. У 2018 підписав контракт і продовжив службу в морській піхоті, а пізніше в розвідбаті. Загинув старший солдат Попко під час нападу ворожої групи на вогневі позиції в с.Піски 14 серпня 2019 р.

Владислав Балбашов народився 26 вересня 1984 р. Із 2016 воював у складі 53-ї механізованої бригади. Згодом його перевели в гірничо-штурмову. 9 квітня 2017 року серце солдата зупинилося. Йому було всього 32.

Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 05

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