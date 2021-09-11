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Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі. ФОТО

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Уранці в суботу, 11 вересня, у Каневі пришвартувався перший пілотний рейс теплохода "Ракета" за маршрутом Київ-Канів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Зранку відправили пасажирів, які долучились до фокус-групи і разом із соціологами допоможуть зробити майбутні регулярні подорожі для мандрівників максимально комфортними. Зокрема, ми досліджуємо можливості відновлення регулярних туристичних маршрутів, розглядаючи також варіанти співфінансування таких програм із боку держави", - прокоментував Ткаченко.

Перший пілотний рейс теплохода Ракета пришвартувався у Каневі 01
Перший пілотний рейс теплохода Ракета пришвартувався у Каневі 02

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Він також анонсував, що щонайменше два маршрути з Києва - в Канев та Чорнобиль - можуть регулярно запрацювати вже з наступного року. "Ці маршрути мають величезний потенціал для внутрішнього і не тільки туризму. Головне, вони формують традицію подорожей на вихідні. З такими мальовничими річками, які є в нашій країні, соромно не скористатися таким шансом. День на теплоході – це завжди незабутні емоції", - додав представник уряду.

Як повідомлялося, Державне агентство з розвитку туризму планувало у вересні запустити пілотні рейси Дніпром на теплоходах "Ракета" за маршрутом Київ-Канів.

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Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    де вони ту "Ракету" відкопали?
  • Nothing Special
    Взяли приклад з Литви. Там вже два роки курсує Ракета з Каунаса в Ніду. Дуже приємна подорож по Німану, рекомендую. Лише трохи псує настрій бачити окуповану рашкою Прусію з іншого берега.
  • Green sheet
    Главное 5-ти летний автомобиль у нас власти считают бляхой, а 50-летние самолеты и корабли считаются нормальными. Или с неба падать или на дно уйти не так страшно как на обочине остановится при поломке.
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