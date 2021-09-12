ЛГБТ-марш "KharkivPride" без пригод відбувся в Харкові. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне-Харків.
За підрахунками правоохоронців, на початок ходи зібралася тисяча учасників.
"Порядок охороняли 800 поліцейських і курсантів університету внутрішніх справ, а також 450 бійців Нацгвардії, зокрема силовики з інших регіонів", - розповів начальник управління превентивної діяльності Сергій Бірбасов.
Організатори маршу очікували до трьох тисяч учасників. Співорганізатор маршу Анна Шаригіна розповіла, що в ході взяли участь як окремі учасники, так і групи, які реєструвалися заздалегідь.
"Загалом десь у нас вісім організованих колон - це групи людей, які реєструвалися. Це наші друзі та подруги із Запоріжжя, психологи, колона Amnesty International, міжнародної організації, дипломати, дипломатки, організатори й організаторки, вони в першій колоні, і різні самоорганізовані колони", - сказала Шаригіна.
Вона також нагадала про вимоги, які висувають організатори маршу.
"Належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті, протидія буллінгу в навчальних закладах і рівний доступ до всіх державних інституцій", - сказала Ганна Шаригіна.
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