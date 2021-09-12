Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, солдати-аутисти завершили курс молодого бійця, - глава МЗС Лапід. ФОТО
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В Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід.
"Рухаємося вперед.
Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, біля Західної стіни в Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.
Для них була створена спеціальна програма, яка допомагає їм обіймати різні посади в різних підрозділах.
Удачі вам, друзі", - написав він.