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Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, солдати-аутисти завершили курс молодого бійця, - глава МЗС Лапід. ФОТО

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В Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід.

Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, солдати-аутисти завершили курс молодого бійця, - глава МЗС Лапід 01

"Рухаємося вперед.

Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, біля Західної стіни в Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.

Для них була створена спеціальна програма, яка допомагає їм обіймати різні посади в різних підрозділах.

Удачі вам, друзі", - написав він.

Топ коментарі

  • Wars on planet
    Кандидат на створення першого у світі підрозділу солдат-імбецилів.
  • San Fenikss
    Лучшее - враг хорошего!
    Верните старый интерфейс, новаторы хреновы ))))))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    это у меня только какая-то фигня с оформлением Цензор.нет????

    или опять на нас испытывают "новую" версию ???? 😌
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