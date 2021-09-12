Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, солдати-аутисти завершили курс молодого бійця, - глава МЗС Лапід. ФОТО

В Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід.

"Рухаємося вперед.

Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, біля Західної стіни в Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.

Для них була створена спеціальна програма, яка допомагає їм обіймати різні посади в різних підрозділах.

Удачі вам, друзі", - написав він.