Поліцейський патруль на електросамокатах запустили в Ужгороді. ФОТОрепортаж

В Ужгороді поліцейські вперше в Україні патрулюватимуть вулиці міста на електросамокатах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформують у фейсбуці патрульної поліції Закарпатської області.

"На Закарпатті запустили перший в Україні патруль на електросамокатах... (На вихідних. - Ред.) Екіпаж на електросамокатах вийшов на своє перше патрулювання. Такі патрулювання здійснюватимуться тільки у світлий час доби. Планується, що поліцейські будуть у повному спорядженні", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у патрульній поліції Закарпаття, патрулювання на електросамокатах дозволить інспекторам оперативно реагувати на виклики.

За словами представника патрульної поліції Закарпаття Ернеста Завадського, самокати подарували патрульним Ужгорода із сервісу прокату електросамокатів у межах благодійної допомоги.

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