На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку "Азов" показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк. ФОТОрепортаж

Танкісти Національної гвардії України не менш професійні та мотивовані ніж воїни-танкісти ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

"Це тільки згори взвод танків Т-64 Б1М окремого загону спеціального призначення (ОЗСП) "Азов" 12-ї бригади оперативного призначення ім. Д.Вишневецького (військова частина 3057 Національної гвардії України), ніби білі ворони, серед танків армійських бригад Сухопутних військ у складі ООС.

Насправді гвардійські танкісти не менше професійні та мотивовані ніж армійські. Три дні тому на останніх навчаннях із протидесантної оборони танкісти-азовці отримали нагороди і похвалу від командувача ООС генерал-лейтенанта Павлюка: "Вражений майстерністю танкового взводу полку "Азов", який показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами Збройних сил", - пише Шевченко.

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Він також зазначив, що, крім "Азова", танки у Національної гвардії України є в 3-й бригаді оперативного призначення ім. полковника П.Болбочана (військова частина 3017 Національної гвардії України), 9-го полку оперативного призначення ім. Героя України лейтенанта Б.Завади (військова частина 3029 НГУ), 4-й бригаді оперативного призначення ім. Героя України сержанта С.Михальчука (в\ч 3018, бригада швидкого реагування Національної гвардії України).

"Вітаємо танкістів і танкобудівників! Здоров'я, міцності, влучності. І щоб ніколи не зривало башту!" - привітав Шевченко.

















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