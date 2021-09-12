На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Запоріжжі відбувся захід Sport Star 2021, на якому нагороджували місцевих олімпійців, паралімпійців, тренерів та команди з ігрових видів спорту.
На офіційному сайті Запорізької ОДА подію назвали "спортивним Оскаром", передає Цензор.НЕТ.
Спортсменом року став Парвіз Насібов і отримав грошовий сертифікат на 300 тис. грн.
Церемонія супроводжувалася виступами місцевих співаків і танцюристів. Як повідомляє Трибуна, на сцені виконали композицію, яка фактично є перекладеною піснею російського гурту "Токіо", написаною спеціально для вболівальників Олімпійських ігор-2014 у Сочі.