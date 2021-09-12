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На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Запоріжжі відбувся захід Sport Star 2021, на якому нагороджували місцевих олімпійців, паралімпійців, тренерів та команди з ігрових видів спорту.

На офіційному сайті Запорізької ОДА подію назвали "спортивним Оскаром", передає Цензор.НЕТ.

На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 01
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 02
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 03

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Спортсменом року став Парвіз Насібов і отримав грошовий сертифікат на 300 тис. грн.

На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 04
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 05
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 06
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 07

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Церемонія супроводжувалася виступами місцевих співаків і танцюристів. Як повідомляє Трибуна, на сцені виконали композицію, яка фактично є перекладеною піснею російського гурту "Токіо", написаною спеціально для вболівальників Олімпійських ігор-2014 у Сочі.

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Топ коментарі

  • Червона рута
    знову сайт почали "покращувати"???? поверніть все як було!!!
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    А что с сайтом?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    пока не могу привыкнуть к спасм вместо ответить ))) и к огромным белым полям по бокам ответов (а еще новый абзац через большой межстрочный промежуток, что тоже добавляет масштаба)

    все таки я консерватор ))) (не против технических усовершенствований... против непривычного и пока не удобного дизайна))))

    это как порядок наведенный в гараже трудолюбивой женой ))) вроде ничего не выбросила - а хрен что-то найдешь)) особенно по ее своеобразной классификации "разной непоймишо фигни" ))))
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