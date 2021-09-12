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Студентів "вишів" в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

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Студентів трьох вузів в окупованому Донецьку примушують голосувати на російських парламентських виборах, які відбудуться 19 вересня.

Фотодокази цього опублікували в соцмережах місцеві жителі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дім".

Старости груп вимагають від учнів скидати скриншоти з реєстрацією на дистанційне голосування. Тих, хто відмовився брати участь у голосуванні, змушують писати пояснювальні.

Також студентам роз'яснюють, що паспорти РФ вони отримують "не просто так".

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Студентів вишів в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ 01
Фото: donpress.com

Студентів вишів в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ 02
Фото: donpress.com

Студентів вишів в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ 03
Фото: donpress.com

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Новый дизайн "Цензор нет" - понурое лайно.

    Можите спамить, админ.
  • Светлана Науменко
    Если очень долго смотреть на Симоньян, начинаешь понимать происхождение паранджи.

  • Яр Холодний
    Про це існує анекдот старий!

    "Молиться юдей:

    - Отче небесний! Я так люблю тебе і в тебе вірую! Даруй мені землю що тече молоком і медом!

    Каже Яхве:

    - Дарую!

    Ангел-секретар питає покрадьки:

    - Боже! А це не "занадто"?!

    - ВСе нормально! Ти подивися яких сусідів я їм запланував!!!

    У нас - те саме - у нас сусіди - кацапи!!!
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