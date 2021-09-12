Водій, який спровокував масову ДТП із п'ятьма потерпілими в Києві, був п'яний, - поліція. ФОТОрепортаж

Столичні поліцейські встановлюють обставини ДТП у Голосіївському районі. Унаслідок зіткнення транспортних засобів госпіталізовано п'ятьох людей, зокрема 11-річну дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Honda Accord, рухаючись у напрямку Обухова, скоїв зіткнення з попутним автомобілем Kia. Після чого зазначені транспортні засоби виїхали в зустрічному напрямку. Як наслідок, ці два авто зіткнулись з автомобілями Jeep, Skoda, Hyundai, Honda і двома Volkswagen", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що п'ятьох постраждалих, серед яких 11-річна дитина, госпіталізовано.

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"Правоохоронці провели огляд на вміст алкоголю водія автомобіля Honda Accord на приладі "Драгер", який показав 1,7 проміле алкоголю (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом, - 0,2 проміле. - Ред.). За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від п'яти до восьми років", - наголошується в повідомленні.









Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Столичному шосе в Києві 12 вересня сталася ДТП за участю 9 автомобілів, в якій постраждали 5 людей.

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