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Водій, який спровокував масову ДТП із п'ятьма потерпілими в Києві, був п'яний, - поліція. ФОТОрепортаж

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Столичні поліцейські встановлюють обставини ДТП у Голосіївському районі. Унаслідок зіткнення транспортних засобів госпіталізовано п'ятьох людей, зокрема 11-річну дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Honda Accord, рухаючись у напрямку Обухова, скоїв зіткнення з попутним автомобілем Kia. Після чого зазначені транспортні засоби виїхали в зустрічному напрямку. Як наслідок,  ці два авто зіткнулись з автомобілями Jeep, Skoda, Hyundai, Honda і двома Volkswagen", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що п'ятьох постраждалих, серед яких 11-річна дитина, госпіталізовано.

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"Правоохоронці провели огляд на вміст алкоголю водія автомобіля Honda Accord на приладі "Драгер", який показав 1,7 проміле алкоголю (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом, - 0,2 проміле. - Ред.). За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від п'яти до восьми років", - наголошується в повідомленні.

Водій, який спровокував масову ДТП із пятьма потерпілими в Києві, був пяний, - поліція 01
Водій, який спровокував масову ДТП із пятьма потерпілими в Києві, був пяний, - поліція 02
Водій, який спровокував масову ДТП із пятьма потерпілими в Києві, був пяний, - поліція 03
Водій, який спровокував масову ДТП із пятьма потерпілими в Києві, був пяний, - поліція 04

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Столичному шосе в Києві 12 вересня сталася ДТП за участю 9 автомобілів, в якій постраждали 5 людей.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Якби був "слуга", то ніхто б про це й не дізнався б. Бо "за рульом сідєл другой чєловєк".
  • Evgeny N
    Бо є зафіксований факт (ну і водії не є "мажором"). А от оприлюднювати прізвище - то таки таємниця слідства.

    Це ж тільки з можновладцями (та членами їх сімей) таке не канає. Там навіть якщо драгер виявить 4 проміле ніхто нічого не скаже...
  • Ван Хельсинг 14cf56c4
    опять бухой за рулем.надеюсь хоть не "слуга".
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