ВАЗ виїхав на зустрічну смугу на Сумщині й зіткнувся з вантажівкою: постраждали троє дітей, наймолодшому 4 роки, - поліція. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Сумської області.
"Троє неповнолітніх дітей 12-ти, 10-ти і 4-х років доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався ввечері в суботу.
"Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ 2109", під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без ввімкнутого світла фар, у результаті чого здійснив зіткнення з вантажним автомобілем "МАН". Обидва авто зазнали значних механічних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
Травм різної тяжкості зазнали водій та пасажири автомобіля "ВАЗ".
За цим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).