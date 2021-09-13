ВАЗ виїхав на зустрічну смугу на Сумщині й зіткнувся з вантажівкою: постраждали троє дітей, наймолодшому 4 роки, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок ДТП на автодорозі "Батурин-Конотоп-Суми" в смт Миколаївка (Сумська обл.) постраждали троє дітей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Сумської області.

"Троє неповнолітніх дітей 12-ти, 10-ти і 4-х років доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався ввечері в суботу.

"Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ 2109", під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без ввімкнутого світла фар, у результаті чого здійснив зіткнення з вантажним автомобілем "МАН". Обидва авто зазнали значних механічних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

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Травм різної тяжкості зазнали водій та пасажири автомобіля "ВАЗ".

За цим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).





Фото: сайт Нацполіції