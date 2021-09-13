Водій Mercedes зіткнувся з Mitsubishi і скоїв наїзд на двох пішоходів у Дніпрі: постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції в Дніпропетровській області.
Як встановили слідчі, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, у якому перебувала жінка з двома дітьми двох і восьми років.
Після цього водій-порушник почав рухатися зустрічною смугою та наїхав на двох пішоходів віком приблизно 30 та 50 років. Чоловіки зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні. Також тілесних ушкоджень зазнав пасажир автомобіля Mercedes.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).
Водія-порушника затримано.